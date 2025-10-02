Saída precoce de Barroso pode ser 'problemaço' para Lula, dizem aliados
Aguardada nos Três Poderes, a decisão do ministro Luís Roberto Barroso sobre sair precocemente ou não do STF (Supremo Tribunal Federal), ao fim deste ano, pode se converter em um "problemaço" para Lula, dizem aliados do presidente.
O motivo? Um dos cotados para ficar com o posto, caso ele fique vago, não anda só.
"O problema é que o Senado tem um candidato. Não é só o nome do presidente Davi [Alcolumbre], do líder 'x'. É um candidato da Casa. E aí, não atender ao plenário que, neste momento, é quem mais está segurando as pontas do governo, é ruim", detalha um aliado do petista, referindo-se ao senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que tem apoio entre os pares e entre integrantes do Supremo.
Lula tem dito que precisa de Pacheco na campanha em 2026 como candidato ao governo de Minas Gerais, para ter um palanque forte no estado. "A única solução seria o presidente firmar o compromisso de que, perdendo a eleição em Minas, Pacheco ficaria com a próxima vaga", conclui.
O presidente da República eleito em 2026 indicará ao menos dois integrantes do Supremo a partir de 2027. Aposentam-se, por idade, Luiz Fux e Cármen Lúcia.
