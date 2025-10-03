Dosimetria: Câmara faz força-tarefa para atrair Senado e votar texto
Um grupo de deputados vem se revezando nos contatos com senadores e ministros do Supremo para tentar reabrir caminhos para o PL da dosimetria, que reduzirá as penas dos envolvidos nos atos golpistas que levaram ao 8 de janeiro de 2023.
O maior foco de assédio é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que tem se fechado em copas quando o assunto é este.
O plano é conseguir um acordo para apresentar o texto para os deputados na próxima semana, terça-feira (7). A votação aconteceria até quarta (8). Isso, claro, se o Senado topar levar o tema adiante, evitando a repetição do desgaste sofrido pela Câmara com a aprovação da natimorta PEC da Blindagem.
Ministros do STF também estão sendo consultados sobre o assunto. A resistência ao tema teria arrefecido, segundo os defensores do projeto. O problema é que o outro lado também joga suas peças.
Senadores que já se lançam contra o PL da dosimetria têm feito a mesma romaria no Supremo, mas com o discurso oposto: o de aprovar um projeto desses diante de um julgamento ainda inconcluso, caso do de Jair Bolsonaro, é casuísmo ilegal.
