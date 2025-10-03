MJ: Perícia da PF que expõe 'DNA do metanol' ficará à disposição de Estados

A medida tem caráter emergencial e foi fechada na noite desta quinta-feira (2).

Segundo integrantes da pasta, a ideia é colocar a estrutura e a expertise da PF à disposição dos governos locais para acelerar as investigações e a detecção de eventuais novos focos de distribuição de bebida alcoólica contaminada com a substância tóxica.

Essa é a segunda frente aberta pelo ministério diante da crise, com o adoecimento e mortes, agora em três unidades da federação, de pessoas intoxicadas por metanol inserido em destilados. A primeira foi a abertura de um inquérito na PF para investigar de onde o metanol que está envenenando pessoas está saindo.

São Paulo foi o primeiro foco de detecção, depois a região metropolitana do estado e, agora, há registros também em Pernambuco e no Distrito Federal.

No mesmo ato, a pasta anuncia a aquisição e distribuição de padrões de metanol para as Polícias Científicas estaduais, usados em exames de detecção e quantificação da substância. A PF também vai colocar seus peritos à disposição para treinamento específico sobre o manejo do produto a quem precisar.