MJ: Perícia da PF que expõe 'DNA do metanol' ficará à disposição de Estados
O Ministério da Justiça e Segurança Pública decidiu colocar à disposição de todos os estados e do Distrito Federal a estrutura pericial da Polícia Federal, única com capacidade para identificar o "DNA do metanol" que está em circulação no Brasil. Com a tecnologia, a PF consegue identificar a origem do produto.
Trata-se de um exame de isótopos estáveis. Ele é feito pelo Instituto Nacional de Criminalística e consegue detectar a matriz da substância, diferenciando entre fontes vegetais e combustíveis fósseis.
No mesmo ato, o ministro Ricardo Lewandowski autorizará a compra e a distribuição às polícias estaduais de material chamado "padrões de metanol", que detecta e quantifica a substância.
A medida tem caráter emergencial e foi fechada na noite desta quinta-feira (2).
Segundo integrantes da pasta, a ideia é colocar a estrutura e a expertise da PF à disposição dos governos locais para acelerar as investigações e a detecção de eventuais novos focos de distribuição de bebida alcoólica contaminada com a substância tóxica.
Essa é a segunda frente aberta pelo ministério diante da crise, com o adoecimento e mortes, agora em três unidades da federação, de pessoas intoxicadas por metanol inserido em destilados. A primeira foi a abertura de um inquérito na PF para investigar de onde o metanol que está envenenando pessoas está saindo.
São Paulo foi o primeiro foco de detecção, depois a região metropolitana do estado e, agora, há registros também em Pernambuco e no Distrito Federal.
No mesmo ato, a pasta anuncia a aquisição e distribuição de padrões de metanol para as Polícias Científicas estaduais, usados em exames de detecção e quantificação da substância. A PF também vai colocar seus peritos à disposição para treinamento específico sobre o manejo do produto a quem precisar.
