Articuladores de projeto anti-embargo ouvem bancos e mercado sobre norma
Articuladores do projeto que tentará instituir uma lei contra sanções unilaterais a autoridades no Brasil estão consultando bancos e figuras influentes do mercado financeiro sobre a norma.
A avaliação é a de que o texto só pode sair das gavetas se tiver "efetividade garantida", com viabilidade prática para impedir o estrangulamento financeiro de detentores de cargos públicos que, porventura, venham a sofrer retaliações externas.
A discussão da proposta foi revelada pela colunista do jornal "O Globo" Malu Gaspar na semana passada. O projeto, que ainda está em debate, envolveu consulta prévia aos comandantes dos Três Poderes, que deram sinal verde para o avanço das conversas. Ela aconteceu quando Luís Roberto Barroso ainda presidia a Corte.
Uma reunião entre integrantes do Supremo, do governo e do comando do Congresso selou o apoio da cúpula dos Poderes a um texto que imponha regras para que instituições financeiras possam, de alguma forma, assegurar serviços a autoridades —de qualquer esfera— que sejam sancionadas por um ente internacional.
A ideia é construir algo que se assemelhe a um programa de proteção do Estado a agentes nacionais punidos unilateralmente pelo exercício de suas funções.
Obviamente, o detonador da discussão foi a imposição de sanções diversas pelos Estados Unidos a integrantes do governo e do Supremo no Brasil. O avanço da Lei Magnitsky, aquela que impede transações com empresas que tenham negócios nos Estados Unidos, sobre a família do ministro Alexandre de Moraes, do STF, impulsionou o debate.
Um exemplo que está sendo usado pelos defensores da medida é o do hipotético caso de um juiz que precisa julgar a quebra de patente de um medicamento de fábrica estrangeira e, por isso, é sancionado pelo país-sede da empresa. O argumento é finalizado com o discurso de que, se avançam sobre integrantes da Suprema Corte e nada é feito em resposta, tudo estaria liberado.
Neste momento, diz um dos articuladores do projeto, o tema está "em compasso de espera". Falta arrematar detalhes com o mercado, para evitar um desfalque nas bolsas com o anúncio da medida, e, claro, "uma janela de oportunidade" na política.
O aceno de uma conversa entre o presidente Lula e o líder americano Donald Trump ajudou a colocar a discussão em banho-maria. Ainda assim, o projeto está sendo arredondado. O Banco Central também será procurado para tratar do tema.
