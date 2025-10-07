Telefonema de Embaixada dos EUA na sexta selou conversa de Lula e Trump
Já era noite da última sexta-feira (3) quando o telefone de um auxiliar do presidente Lula tocou. O número era da Embaixada dos Estados Unidos. O assunto: a Casa Branca queria saber se era possível encaixar um contato entre o petista e Donald Trump na semana seguinte. O assessor disse que iria organizar.
Lula estava em São Paulo, no sábado, quando foi informado pelo aliado do contato. O presidente acionou o Itamaraty e mandou dar seguimento às tratativas. Abriu três opções de agenda: ontem pela manhã, já que à tarde iria ao Maranhão, hoje, ou na quarta. A mensagem foi repassada aos americanos, que toparam. Trump falaria com Lula às 10h da manhã desta segunda.
A partir daí, o presidente brasileiro selecionou uma série de materiais, dados técnicos que gostaria de usar durante a conversa. Os temas centrais eram mais do que conhecidos: o tarifaço e a série de sanções unilaterais impostas pelos Estados Unidos a autoridades do país. Lula pediu que seu vice, Geraldo Alckmin, também ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, fosse informado das tratativas e atuasse também no levantamento dos pontos centrais.
No sábado à noite o petista foi a um show da cantora Maria Bethânia, em São Paulo. Domingo, já tarde, desembarcou em Brasília. Da base aérea foi ao Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Encontrou-se com o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) para uma última conversa de alinhamento.
Pontualmente, às 10h desta segunda, o americano telefonou. Foi Trump quem começou a falar. Lembrou da "boa química" que tiveram ao se cumprimentarem na ONU e tratou a rápida conversa com o petista como uma das "poucas coisas boas" que aconteceram na Assembleia Geral. Trump ainda elogiou o discurso de Lula, cujo conteúdo tinha plataformas diametralmente opostas às do presidente dos Estados Unidos.
A conversa teve gracejos. Lula fez questão de lembrar da boa relação que construiu com George W. Bush, presidente americano também republicano, e de tratar o tarifaço com especial diplomacia. O petista disse que era um direito dos Estados Unidos tecerem sua política de comércio internacional, mas que gostaria de repassar dados a Trump porque, dos países do G20, o Brasil estava entre os três com os quais os EUA tinham uma relação superavitária.
Como se sabe, Lula também pediu pelo fim das sanções a autoridades do país. Partiu dele também o pleito por um encontro presencial. Lula sugeriu a Malásia, mas também disse que iria a Washington, sem problemas. Trump assentiu. Disse que os dois tinham que trocar números de telefone, para falar diretamente, sem intermediários, o que aconteceu.
No fim dos 30 minutos de conversa, com tradução de parte a parte, alívio e comemoração. Trump não entregou o que os EUA consideram prioridade para negociar com o Brasil, mas estabeleceu novas bases de diálogo, na avaliação dos principais assessores do petista.
A missão, porém, está longe do fim. "Esse é um campeonato com dois turnos e playoffs [competições pós-temporada] depois. Mas agora temos um negociador escalado do lado de lá. É como se as páginas mais complicadas tivessem ficado para trás", resumiu um integrante do Itamaraty.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.