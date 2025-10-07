Telefonema de Embaixada dos EUA na sexta selou conversa de Lula e Trump

No sábado à noite o petista foi a um show da cantora Maria Bethânia, em São Paulo. Domingo, já tarde, desembarcou em Brasília. Da base aérea foi ao Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Encontrou-se com o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) para uma última conversa de alinhamento.

Pontualmente, às 10h desta segunda, o americano telefonou. Foi Trump quem começou a falar. Lembrou da "boa química" que tiveram ao se cumprimentarem na ONU e tratou a rápida conversa com o petista como uma das "poucas coisas boas" que aconteceram na Assembleia Geral. Trump ainda elogiou o discurso de Lula, cujo conteúdo tinha plataformas diametralmente opostas às do presidente dos Estados Unidos.

A conversa teve gracejos. Lula fez questão de lembrar da boa relação que construiu com George W. Bush, presidente americano também republicano, e de tratar o tarifaço com especial diplomacia. O petista disse que era um direito dos Estados Unidos tecerem sua política de comércio internacional, mas que gostaria de repassar dados a Trump porque, dos países do G20, o Brasil estava entre os três com os quais os EUA tinham uma relação superavitária.

Como se sabe, Lula também pediu pelo fim das sanções a autoridades do país. Partiu dele também o pleito por um encontro presencial. Lula sugeriu a Malásia, mas também disse que iria a Washington, sem problemas. Trump assentiu. Disse que os dois tinham que trocar números de telefone, para falar diretamente, sem intermediários, o que aconteceu.

No fim dos 30 minutos de conversa, com tradução de parte a parte, alívio e comemoração. Trump não entregou o que os EUA consideram prioridade para negociar com o Brasil, mas estabeleceu novas bases de diálogo, na avaliação dos principais assessores do petista.

A missão, porém, está longe do fim. "Esse é um campeonato com dois turnos e playoffs [competições pós-temporada] depois. Mas agora temos um negociador escalado do lado de lá. É como se as páginas mais complicadas tivessem ficado para trás", resumiu um integrante do Itamaraty.