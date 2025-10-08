Desavença entre Câmara e Senado já desperta críticas a Motta e ao governo

O descompasso entre o Senado e a Câmara começou a minar a confiança de deputados em seu presidente, Hugo Motta (Republicanos-PB). A dificuldade de articulação conjunta ficou explícita ontem, quando Davi Alcolumbre (União-AP) anunciou a escolha de Renan Calheiros (MDB-AL) como relator do projeto que isenta quem ganha até R$ 5 mil de pagar imposto de renda. O emedebista, assim que assumiu o posto, acusou a Câmara de ter usado o projeto para chantagear o governo.

Os deputados aprovaram o imposto de renda em votação unânime, mas levaram sete meses para entregar a proposta ao Senado. Calheiros promete concluir a votação em um mês. O alvo da crítica do senador alagoano era seu adversário local, o deputado Arthur Lira (PP-AL), que coordenou a tramitação do texto na Câmara e entregou o apoio de mais de 490 deputados ao projeto, num feito considerado "histórico" pelo governo.

Mas a avaliação é a de que, ao municiar Renan, ciente das críticas do emedebista a Lira, o presidente do Senado indicou algo mais: sua indisposição em compor com a Câmara.