Metanol: Governo solicita que sites removam anúncios de garrafas vazias
A Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, solicitou a dez gigantes do e-commerce que removam anúncios de garrafas vazias de bebida alcoólica de suas plataformas.
A notificação, à qual a coluna teve acesso, cita explicitamente a crise a adulteração de bebidas com metanol como "situação de risco sanitário coletivo" e também recomenda a suspensão temporária da venda de bebidas destiladas.
Já sobre o comércio de garrafas vazias e lacres, a ordem é direta: "Solicitamos ainda que todos os anúncios que promovam a comercialização de lacres, tampas, selos e garrafas não colecionáveis de bebidas sejam imediatamente suspensos ou removidos para avaliação."
A Senacon determina ainda que as plataformas enviem, em até 24 horas, informações sobre as medidas adotadas.
Reportagem da Folha de S.Paulo de ontem registrou o anúncio de garrafas vazias de uísque por até R$ 400, e de tampas usadas por R$ 150.
"As plataformas digitais desempenham papel central na prevenção e na mitigação de riscos associados à comercialização de produtos falsificados ou adulterados, especialmente quando se trata de bebidas alcoólicas e outros bens que possam oferecer risco à saúde pública", diz a notificação.
A determinação foi disparada para os representantes de Shopee, Enjoei, OLX, Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas, Zé Delivery e Carrefour.
