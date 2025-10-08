Metanol: Governo solicita que sites removam anúncios de garrafas vazias

A Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, solicitou a dez gigantes do e-commerce que removam anúncios de garrafas vazias de bebida alcoólica de suas plataformas.

A notificação, à qual a coluna teve acesso, cita explicitamente a crise a adulteração de bebidas com metanol como "situação de risco sanitário coletivo" e também recomenda a suspensão temporária da venda de bebidas destiladas.

Já sobre o comércio de garrafas vazias e lacres, a ordem é direta: "Solicitamos ainda que todos os anúncios que promovam a comercialização de lacres, tampas, selos e garrafas não colecionáveis de bebidas sejam imediatamente suspensos ou removidos para avaliação."