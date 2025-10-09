Barroso só antecipou decisão de se aposentar a Fachin

O ministro Luís Roberto Barroso surpreendeu a política e o Judiciário hoje ao anunciar, no fim da sessão do Supremo, sua aposentadoria.

"Estou com o presidente Lula aqui em um evento na Bahia, numa plataforma da Petrobras. Eu acho que ele nem está sabendo ainda", disse um ministro que acompanha o petista. Barroso, segundo auxiliares, confiou sua decisão a apenas um colega: o atual presidente da corte: Edson Fachin.



"Eu sabia, por múltiplos sinais. Mas ele não avisou. Só para Fachin, pelo que sei", relatou um integrante do STF. A saída antecipada de Barroso da Corte era aventada desde o fim de sua passagem pela Presidência do STF, publicamente.

Ontem, o Planalto foi informado de que Barroso poderia tomar a decisão "a qualquer momento", sem especificar data, disse o líder do governo na Câmara, José Guimarães, ao UOL News.