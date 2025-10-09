Assine UOL
Derrubada da MP antecipa embate que se verá em 2026 sobre agenda econômica

O plenário da Câmara dos Deputados Imagem: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados

A derrota política do governo ontem no Congresso antecipou as linhas mestras do embate que vai se dar entre o PT e a oposição sobre a agenda econômica na eleição de 2026.

De um lado, o grupo que se insurgiu contra o projeto que taxaria rendimentos de aplicações financeiras e apostas esportivas saiu com o discurso de que impediu o aumento da carga tributária. PP, PL, Republicanos e PSD marcharam juntos contra o texto, como farão se o candidato da oposição à Presidência for o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Do outro, o Planalto acusou seus adversários de defenderem menos impostos para bancos, bilionários e Bets às custas de políticas sociais.

A derrubada da medida provisória se desenhava há dias, porque a oposição a Lula percebeu que seria possível interromper a série de "boas notícias" que o governo vinha recebendo e ainda drenar recursos do Orçamento do governo no ano eleitoral, num momento em que o petista aparece em recuperação nas pesquisas.

O trabalho de partidos como PP, União Brasil, Republicanos e PSD ainda foi facilitado por erros na condução do relatório produzido pelo deputado Carlos Zarattini (PT-SP).

Para agradar uma ala do centrão, ele aceitou retirar a taxação das Bets do texto. Conseguiu ampliar a irritação de dois lobbys poderosos, o dos bancos e das fintechs, que acusaram o Planalto de estar livrando de cobrança as apostas digitais, hoje um problema inclusive social no país, e sobretaxando quem "opera dentro da legalidade".

A tramitação acidentada acabou facilitando a vida dos detratores da proposta. "Há, sim, um incômodo com a saída das Bets", disse o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP). "Mas a verdade é que ninguém quer dar mais R$ 40 bilhões pro Lula", concluiu.

A um ano da ida do eleitor às urnas, já é a lógica eleitoral quem determina os rumos do Congresso em Brasília.

