Derrubada da MP antecipa embate que se verá em 2026 sobre agenda econômica

A derrubada da medida provisória se desenhava há dias, porque a oposição a Lula percebeu que seria possível interromper a série de "boas notícias" que o governo vinha recebendo e ainda drenar recursos do Orçamento do governo no ano eleitoral, num momento em que o petista aparece em recuperação nas pesquisas.

O trabalho de partidos como PP, União Brasil, Republicanos e PSD ainda foi facilitado por erros na condução do relatório produzido pelo deputado Carlos Zarattini (PT-SP).

Para agradar uma ala do centrão, ele aceitou retirar a taxação das Bets do texto. Conseguiu ampliar a irritação de dois lobbys poderosos, o dos bancos e das fintechs, que acusaram o Planalto de estar livrando de cobrança as apostas digitais, hoje um problema inclusive social no país, e sobretaxando quem "opera dentro da legalidade".

A tramitação acidentada acabou facilitando a vida dos detratores da proposta. "Há, sim, um incômodo com a saída das Bets", disse o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP). "Mas a verdade é que ninguém quer dar mais R$ 40 bilhões pro Lula", concluiu.

A um ano da ida do eleitor às urnas, já é a lógica eleitoral quem determina os rumos do Congresso em Brasília.