Bastidores da derrota do governo: bronca de Lula, erro de timing e culpados
"Não tinha que ter feito tanta concessão", disse o presidente Lula ao saber que, mesmo diante da capitulação às demandas do centrão e da bancada do agronegócio, o texto da Medida Provisória que iria ampliar a taxação sobre aplicações financeiras de alta renda e apostas esportivas não tinha votos para passar.
A reprimenda foi dada durante reunião no fim da manhã de quarta-feira com os líderes da Câmara, do Senado, do partido e do Congresso, quando claramente o leite já estava derramado. Mas, àquela altura, os representantes do governo no Congresso ainda estavam divididos sobre o que fazer.
A Fazenda, de Fernando Haddad, queria apostar mais na negociação para tentar salvar o texto, ala acompanhada pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE). Na outra ponta, o líder do partido, Lindbergh Farias (PT-RJ), e o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) pregavam o enfrentamento político, acusando o centrão e a direita na Câmara de blindarem os BBBs: bilionários, bancos e Bets. Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Sidônio Palmeira (Comunicação Social) acompanhavam o debate, assim como Jaques Wagner (PT-BA).
"O ministro Sidônio tem um mantra: política tem que ter inimigo e tem que ter culpado", lembrou Randolfe. "Temos que ir para cima. Essa Medida Provisória a gente já perdeu. Agora, a gente precisa ganhar a narrativa", concluiu. Lula deu mais tempo ao time da articulação.
A coisa não avançava. "Tem que ter o Arthur Lira. O Arthur Lira tá apoiando?", perguntou-se na sala a certa altura, quando a tarde já caía. Haddad se retirou. Foi ligar para o ex-presidente da Câmara e líder do PP.
Articulador de mão cheia e pesada, Lira atendeu o ministro da Fazenda. Haddad retornou para a sala: "Ele não me deu garantia", relatou, segundo aliados. "Então ele não está apoiando", concluíram os demais.
Lula pediu novo relato. Não havia votos. "O presidente até esboçou um sorriso", diz um dos líderes no Congresso. "Ele adora quando o 'Lula do velho testamento' está liberado para voltar", concluiu. Estava dada a ordem para partir para a disputa de comunicação, nas redes e nas tribunas, com a oposição.
A avaliação do Palácio do Planalto é a de que o governo e seus aliados no Congresso erraram no timing. Demoraram a perceber que o jogo estava perdido, deram créditos a uma conversa com expoentes do centrão que caiu por terra quando os caciques desse mesmo grupo entraram em campo pedindo a derrubada do texto.
O movimento estava claro desde o dia anterior, quando o projeto passou apertadíssimo na comissão mista, etapa que antecede a avaliação dos plenários da Câmara e do Senado, por 13 votos a 12.
"Eles tiraram tudo o que dava para negociar na comissão. Não deixaram nada para negociar nos plenários. Quando o texto chegou lá na Câmara já enxuto, debilitado, acabou", avalia o senador Omar Aziz (PSD-AM). Feita a autocrítica, a base do governo e seus expoentes mergulharam no que chamam de luta política.
Lula pediu, em discurso, que a população não deixe barato a derrubada da MP na Câmara. Haddad gravou vídeo em tom de campanha com o mesmo propósito. "Política tem que ter inimigo e tem que ter culpado" é o mantra. Às vésperas da eleição, taí.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.