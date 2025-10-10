Bastidores da derrota do governo: bronca de Lula, erro de timing e culpados

"O ministro Sidônio tem um mantra: política tem que ter inimigo e tem que ter culpado", lembrou Randolfe. "Temos que ir para cima. Essa Medida Provisória a gente já perdeu. Agora, a gente precisa ganhar a narrativa", concluiu. Lula deu mais tempo ao time da articulação.

A coisa não avançava. "Tem que ter o Arthur Lira. O Arthur Lira tá apoiando?", perguntou-se na sala a certa altura, quando a tarde já caía. Haddad se retirou. Foi ligar para o ex-presidente da Câmara e líder do PP.

Articulador de mão cheia e pesada, Lira atendeu o ministro da Fazenda. Haddad retornou para a sala: "Ele não me deu garantia", relatou, segundo aliados. "Então ele não está apoiando", concluíram os demais.

Lula pediu novo relato. Não havia votos. "O presidente até esboçou um sorriso", diz um dos líderes no Congresso. "Ele adora quando o 'Lula do velho testamento' está liberado para voltar", concluiu. Estava dada a ordem para partir para a disputa de comunicação, nas redes e nas tribunas, com a oposição.

A avaliação do Palácio do Planalto é a de que o governo e seus aliados no Congresso erraram no timing. Demoraram a perceber que o jogo estava perdido, deram créditos a uma conversa com expoentes do centrão que caiu por terra quando os caciques desse mesmo grupo entraram em campo pedindo a derrubada do texto.

O movimento estava claro desde o dia anterior, quando o projeto passou apertadíssimo na comissão mista, etapa que antecede a avaliação dos plenários da Câmara e do Senado, por 13 votos a 12.