Tarifas e sanções: chanceler deve levar comitiva interministerial aos EUA
O chanceler Mauro Vieira deve levar integrantes de outros ministérios —como Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior— em sua comitiva na viagem que fará a Washington para negociar com o secretário de Estado americano, Marco Rúbio, o fim do tarifaço e das sanções a autoridades brasileiras. O encontro deve acontecer em até 15 dias.
Segundo integrantes do Itamaraty, dado o tema da demanda brasileira, é natural que haja auxílio de outras pastas, inclusive a Fazenda, mas o desenho final será fechado nos próximos dias.
O encontro em solo americano foi acertado ontem, na conversa de 15 minutos que ambos tiveram pelo telefone. O tom de Rúbio, o homem de Trump para as relações internacionais, foi descrito como "muito profissional e muito objetivo", sem, portanto, provocação ideológica.
O mais provável é que a viagem se dê a partir de meados da semana que vem, já que tanto Rúbio quanto Mauro Vieira têm viagens neste fim de semana.
O ministro brasileiro fez questão, segundo pessoas a par do conteúdo da conversa, de já reafirmar as prioridades do Brasil: o fim do tarifaço e das sanções a autoridades locais. Rúbio não antecipou a agenda norte-americana.
