Tarifas e sanções: chanceler deve levar comitiva interministerial aos EUA

O chanceler Mauro Vieira deve levar integrantes de outros ministérios —como Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior— em sua comitiva na viagem que fará a Washington para negociar com o secretário de Estado americano, Marco Rúbio, o fim do tarifaço e das sanções a autoridades brasileiras. O encontro deve acontecer em até 15 dias.

Segundo integrantes do Itamaraty, dado o tema da demanda brasileira, é natural que haja auxílio de outras pastas, inclusive a Fazenda, mas o desenho final será fechado nos próximos dias.

O encontro em solo americano foi acertado ontem, na conversa de 15 minutos que ambos tiveram pelo telefone. O tom de Rúbio, o homem de Trump para as relações internacionais, foi descrito como "muito profissional e muito objetivo", sem, portanto, provocação ideológica.