Daniela Lima

Daniela Lima

Líder de Lula lista cargos do PL, e bancada cobra exposição dos "padrinhos"

Daniela Lima
Colunista do UOL
Deputado José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados
Deputado José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados Imagem: Câmara dos Deputados

A revelação de que o governo Lula mandou demitir indicados do PL de cargos na administração petista causou rebuliço na bancada do partido na Câmara. Segundo um deputado da legenda, os grupos de discussão foram tomados por cobranças sobre os nomes dos padrinhos de tais cargos.

A celeuma foi tamanha que integrantes do PL passaram a considerar declarar publicamente nada ter a ver com as indicações políticas.

Um vídeo do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), declarando ao podcast "As Cunhãs" que a ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) havia decidido "passar a faca" em cargos indicados por partidos como PP e PL na Caixa Econômica Federal foi o detonador da insatisfação generalizada.

