STF vê impasse no Congresso como dado decisivo para escolha de Lula à corte

Na expectativa de uma reunião com o presidente Lula para tratar da vaga aberta no Supremo, integrantes da corte têm pregado que o presidente tome sua decisão com vagar. O conselho vai na direção oposta à projeção de aliados do petista, que veem chances de ele definir o sucessor de Luís Roberto Barroso ainda este mês.

Em conversa com a coluna, um magistrado do STF avaliou que, como as circunstâncias do governo no Congresso hoje são adversas, Lula precisa manter intacta a aliança com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que tem um candidato: o Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Para esse ministro, se Lula entender que precisa de alguém de sua "cozinha", Jorge Messias, o advogado-geral da União é mesmo o nome mais forte. "Mas são muitas pontas soltas a serem amarradas. Entendo prudente que a decisão não se dê com tanta rapidez como estão avaliando. O ideal seria que esse processo fosse mais trabalhado politicamente, para evitar o isolamento do governo", concluiu.