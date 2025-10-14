Com indicados poupados, Lira age para frear tesourada do governo no Centrão

O deputado Arthur Lira (PP-AL) entrou em campo para tentar minimizar o impacto da tesourada do Planalto nos postos de indicados por colegas do Centrão que, ele alega a aliados, podem "repactuar" as relações com o governo Lula. O ex-presidente da Câmara foi poupado do corte de cargos na administração federal porque não compareceu à votação que derrubou a medida provisória que taxava investimentos e apostas digitais, na semana passada.

Lira telefonou para a ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e pediu cautela para não afastar de vez aqueles que, nas palavras dele, ainda podem auxiliar o governo em votações estratégicas.

Segundo a coluna apurou, o deputado tem feito uma analogia curiosa: "É como pegar um infrator de pequeno poder ofensivo e jogar numa penitenciária dominada pelo crime organizado. Em vez de recuperar, perde de vez a pessoa".