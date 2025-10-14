Assine UOL
Enquanto negociam tarifaço, Lula e Alckmin se dividem para ampliar mercados

O presidente Lula e seu vice, Geraldo Alckmin, em ato no Palácio do Planalto
O presidente Lula e seu vice, Geraldo Alckmin, em ato no Palácio do Planalto Imagem: Ricardo Stuckert/PR

Enquanto tentam iniciar negociações efetivas pelo fim do tarifaço unilateral imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, o presidente Lula e seu vice, Geraldo Alckmin, farão uma espécie de força-tarefa nos próximos 15 dias para ampliar os mercados do Brasil na Ásia.

Alckmin decola ainda hoje para a Índia, com um grande grupo de auxiliares. A ideia é aumentar os negócios com o país, que também foi alvo de sanções comerciais por parte de Donald Trump. Em 2024, a Índia ficou entre os 15 maiores parceiros comerciais do Brasil, com US$ 5,3 bilhões de compras de fornecedores nacionais.

Na semana seguinte, será a vez de Lula fazer duas visitas a mercados importantes no continente asiático: o petista vai à Indonésia e à Malásia, onde participa de um fórum internacional, o Asean.

Uma das propostas em tela é a de que, durante esse evento, Lula e Trump conversem sobre as sanções americanas, mas não só. O presidente quer tratar de negócios com a Indonésia e a Malásia, e também cogita uma reunião com o primeiro-ministro da China.

Como revelou a colunista do UOL Mariana Sanches, o chanceler Mauro Vieira deve se encontrar com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, nesta quinta-feira (16), em Washington.

Será a primeira reunião efetiva para discutir o tarifaço e as sanções a autoridades brasileiras. Vieira acompanhou Lula na viagem à Itália, mas não retornou com o petista. Ele continuou em Roma, ajustando os detalhes da agenda para tentar encaixar a conversa com Rubio ainda esta semana.

