Enquanto negociam tarifaço, Lula e Alckmin se dividem para ampliar mercados
Enquanto tentam iniciar negociações efetivas pelo fim do tarifaço unilateral imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, o presidente Lula e seu vice, Geraldo Alckmin, farão uma espécie de força-tarefa nos próximos 15 dias para ampliar os mercados do Brasil na Ásia.
Alckmin decola ainda hoje para a Índia, com um grande grupo de auxiliares. A ideia é aumentar os negócios com o país, que também foi alvo de sanções comerciais por parte de Donald Trump. Em 2024, a Índia ficou entre os 15 maiores parceiros comerciais do Brasil, com US$ 5,3 bilhões de compras de fornecedores nacionais.
Na semana seguinte, será a vez de Lula fazer duas visitas a mercados importantes no continente asiático: o petista vai à Indonésia e à Malásia, onde participa de um fórum internacional, o Asean.
Uma das propostas em tela é a de que, durante esse evento, Lula e Trump conversem sobre as sanções americanas, mas não só. O presidente quer tratar de negócios com a Indonésia e a Malásia, e também cogita uma reunião com o primeiro-ministro da China.
Como revelou a colunista do UOL Mariana Sanches, o chanceler Mauro Vieira deve se encontrar com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, nesta quinta-feira (16), em Washington.
Será a primeira reunião efetiva para discutir o tarifaço e as sanções a autoridades brasileiras. Vieira acompanhou Lula na viagem à Itália, mas não retornou com o petista. Ele continuou em Roma, ajustando os detalhes da agenda para tentar encaixar a conversa com Rubio ainda esta semana.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.