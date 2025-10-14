Enquanto negociam tarifaço, Lula e Alckmin se dividem para ampliar mercados

Enquanto tentam iniciar negociações efetivas pelo fim do tarifaço unilateral imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, o presidente Lula e seu vice, Geraldo Alckmin, farão uma espécie de força-tarefa nos próximos 15 dias para ampliar os mercados do Brasil na Ásia.

Alckmin decola ainda hoje para a Índia, com um grande grupo de auxiliares. A ideia é aumentar os negócios com o país, que também foi alvo de sanções comerciais por parte de Donald Trump. Em 2024, a Índia ficou entre os 15 maiores parceiros comerciais do Brasil, com US$ 5,3 bilhões de compras de fornecedores nacionais.

Na semana seguinte, será a vez de Lula fazer duas visitas a mercados importantes no continente asiático: o petista vai à Indonésia e à Malásia, onde participa de um fórum internacional, o Asean.