Marco Aurélio defende Fux e diz que voto ficará 'nos anais do STF'

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello saiu em defesa do colega de toga Luiz Fux e elogiou de forma enfática o voto que absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro da acusação de abolição do Estado democrático de direito.

"O voto dele ficará nos anais do Tribunal. O voto dele, ao meu ver, escancarou o quadro."

"Sob a minha óptica, é um voto afinado com o direito."