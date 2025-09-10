Marco Aurélio defende Fux e diz que voto ficará 'nos anais do STF'
O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello saiu em defesa do colega de toga Luiz Fux e elogiou de forma enfática o voto que absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro da acusação de abolição do Estado democrático de direito.
"O voto dele ficará nos anais do Tribunal. O voto dele, ao meu ver, escancarou o quadro."
"Sob a minha óptica, é um voto afinado com o direito."
No julgamento desta quarta-feira, Fux pediu a anulação da ação e sustentou que o caso não deveria tramitar no Supremo.
"Concluo assim pela incompetência absoluta do STF nesse processo, uma vez que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. Impõe-se a nulidade de todos os atos processuais praticados", afirmou o ministro em plenário.
Nos últimos anos, Marco Aurélio tem se destacado como um dos críticos mais duros do Supremo, especialmente em relação ao ministro Alexandre de Moraes, a quem chegou a chamar de "xerife".
Em declarações recentes sobre decisões tomadas por Moraes, o ministro aposentado reforçou seu tom de crítica:
- "É inimaginável ex-presidente usar tornozeleira? passa a ser até uma pena."
- "Eu não gostaria de ser julgado lá no Supremo se viesse a cometer um desvio de conduta."
