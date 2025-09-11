Ministro do STF diz que está 'em choque' com voto de Fux

"Acho que estado de choque é uma expressão que define". Foi assim que um ministro da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal avaliou o longo voto do seu colega Luiz Fux, que durou cerca de 13 horas e absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro da tentativa de golpe.

Conversei agora pela manhã com o ministro, e ele disse ainda que há uma expectativa que o julgamento possa terminar hoje com votos mais curtos da ministra Cármen Lúcia e de Cristiano Zanin. A expectativa é que o voto de Cármen tenha duas horas.