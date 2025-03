Suspeito de traficar armas tinha revólver de general de Caso Rubens Paiva

Um revólver banhado a ouro que pertenceu a um general do Exército citado no caso Rubens Paiva foi encontrado por policiais civis no cofre da casa de um homem preso por suspeita de tráfico de armas no interior de São Paulo.

O general Carlos Alberto Cabral Ribeiro é um dos 377 agentes do Estado responsáveis por violações de direitos humanos durante a ditadura militar, de acordo com o relatório final da Comissão da Verdade. Ele morreu aos 69 anos, em 1984, quando era ministro do STM (Superior Tribunal Militar).

Cabral Ribeiro participou da operação de acobertamento da prisão de Eunice Paiva, mulher do ex-deputado Rubens Paiva, torturado e assassinado por militares. A história de Eunice e sua família foi contada no filme "Ainda Estou Aqui", vencedor do Oscar de Melhor Produção Internacional (leia mais abaixo).