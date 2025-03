STF vai debater se reconhecimento pessoal é válido como prova em ação penal

Professor de direito penal, medicina forense e criminologia da USP, Sarcedo acrescenta que "na prática, o que se verifica é a produção de decisões injustas, muitas vezes carregada de vieses aporofóbicos (aversão a pobres) e racistas, pela relutância do Poder Judiciário em respeitar os requisitos legais, na busca desenfreada de punições".

Já o advogado Fernando Hideo, professor de direito penal na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e na Escola Paulista de Direito, diz que o STF tem a oportunidade de consolidar uma diretriz essencial para a tutela dos direitos fundamentais no processo penal — a inadmissibilidade de condenações baseadas exclusivamente em reconhecimentos pessoais ou fotográficos irregulares.

"O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento deve observar estritamente as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, garantindo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa."

Para o jurista Lenio Streck, professor titular dos cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unisinos, a discussão é bem-vinda, mas chega muito atrasada.

"Já nos anos 90 eu fazia pareceres como procurador de justiça para anular qualquer tipo de processo em que o reconhecimento não seguia as formalidades do art. 226."

Para Streck, doutor em direito constitucional, um reconhecimento por foto ou que não segue rigorosamente o que diz o art. 226 do CPP é nulo.