STF nega recurso de rapper e político do Suriname condenado por tráfico

O ministro do STF André Mendonça negou pedido de revisão criminal do rapper e político surinamense Joël Timotheus Martinus, preso há quase um ano no Brasil.

Conhecido como The Mony Hond Bordo, ou simplesmente Bordo, ele tentava reverter decisão anterior da Primeira Turma da corte que, em dezembro, autorizou sua extradição para a França, onde ele foi condenado a oito anos de prisão por tráfico de drogas.

Bordo foi preso pela Polícia Federal em São Paulo, no dia 29 de maio do ano passado.