A viagem de Vargas Llosa pelo sertão baiano para narrar a Guerra de Canudos

"É o romance em que mais trabalhei, a que mais me dediquei", afirmaria o escritor, anos depois, ao jornalista brasileiro Ricardo Setti. As declarações abaixo foram retiradas dessa entrevista.

O romance é "A Guerra do Fim do Mundo", publicado em 1981. Foi seu primeiro livro cuja história não transcorria no Peru.

O futuro Prêmio Nobel de Literatura recriou a Guerra de Canudos, o conflito armado no sertão da Bahia entre o Exército Brasileiro e os seguidores do líder messiânico Antônio Conselheiro. A última batalha que marcou a destruição completa do povoado ocorreu em 1897.

Vargas Llosa viajou a Paris, onde conversou com Ruy Guerra, que lhe disse ter uma ideia de fazer um filme inspirado no confronto que marcou o começo do regime republicano no Brasil.

"Eu não sabia nada da história. Nunca tinha ouvido falar na Guerra de Canudos."