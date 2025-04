Papa Francisco promoveu mudanças contra abuso sexual na Igreja Católica

Porém, no geral, ele fez declarações públicas duras contra os pedófilos de batina e, no plano prático, implementou mudanças internas na igreja.

"Por favor, lembrem-se bem disto: tolerância zero com os abusos contra menores ou pessoas vulneráveis. Tolerância zero. Nós somos religiosos, somos sacerdotes para levar as pessoas a Jesus. Por favor, não escondam esta realidade", declarou em 2022, durante uma visita de uma comitiva brasileira.

Revisão ampla da lei contra abuso sexual

Jorge Bergoglio promoveu, em junho de 2021, a revisão mais abrangente da lei da Igreja Católica em quatro décadas, endurecendo regulamentos para clérigos que abusam de menores de idade e adultos vulneráveis.

Ele também estendeu o alcance da legislação para líderes leigos católicos de organizações religiosas aprovadas pelo Vaticano.

A nova lei também responsabiliza de maneira mais enfática religiosos que se omitissem diante de tais situações.