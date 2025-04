MP aciona governo de PE para reativar grupo que combate tortura nas prisões

O Ministério Público e a Defensoria Pública de Pernambuco ingressaram com uma ação civil pública para que a Justiça determine que a governadora Raquel Lyra (PSD) reative o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura cujas atividades estão paralisadas desde janeiro de 2023.

No começo da gestão de Lyra, seis peritos do grupo foram exonerados por decreto e desde então não há quem fiscalize, de maneira independente, as instalações das 52 unidades prisionais do estado e verifique se presos sofrem torturas.

Para o MP e a Defensoria, a paralisação do mecanismo prejudica "a política pública de prevenção e combate a tratamentos cruéis, desumanos e degradantes no Estado de Pernambuco."