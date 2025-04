PE: Raquel Lyra nomeia peritos de combate à tortura sem seleção pública

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), nomeou hoje seis técnicos para atuarem no Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura.

As atividades do grupo independente que fiscaliza condições estruturais e se há violações de direitos humanos nas prisões no estado estavam paralisadas desde janeiro de 2023.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco um dia depois de esta coluna ter revelado que o Ministério Público e a Defensoria Pública de Pernambuco ingressaram com uma ação civil pública para que a Justiça obrigasse a governadora a reativar o mecanismo.