Tribunal de Contas apura possíveis descontos ilegais de aposentados de SP

O objetivo também é estender a análise para os 218 Institutos de Previdência Municipal do Estado.

Em janeiro de 2025, cerca de R$ 26,8 milhões foram efetuados na forma de desconto na folha de pagamento dos aposentados no Estado, de acordo com informações do TCE à coluna.

Entretanto, ao retirar do montante os créditos consignados - um total de R$ 16.450.000,00 - restam as cifras de R$ 10.430.000,00 de descontos não especificados.

"Não temos nenhuma suspeita de irregularidades. Apenas reforçamos o cuidado que o controle externo deve ter diante dessa operação que escandalizou o Brasil inteiro", afirmou Bertaiolli.