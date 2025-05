Violência cresce no Cerrado e atinge comunidades indígenas e quilombolas

Os conflitos no campo do Cerrado brasileiro cresceram 5% em 2024 na comparação com os dados registrados no ano anterior. Foram 970 ocorrências registradas no ano passado.

É o que revela pesquisa da CPT (Comissão Pastoral da Terra), órgão da Igreja Católica que atua na defesa dos direitos dos trabalhadores rurais, agricultores e comunidades tradicionais.

A pesquisa mostra que a disputa por terra está no cerne do aumento da violência no Cerrado, segundo maior bioma do país.