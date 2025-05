ONGs acusam Justiça baiana de prender ilegalmente trabalhadores rurais

Ainda de acordo com o grupo de entidades, outros quatro membros da comunidade estão com mandado de prisão em aberto.

"Foi realizada uma audiência de custódia sem que a defesa pudesse ter acesso ao teor das acusações, o que é uma violação processual. Os advogados tiveram sua habilitação negada pelo juiz do processo", afirma Juliana Athayde, integrante da AATTR (Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais da Bahia).

As entidades afirmam ainda que o rancho do Fecho de Pasto Brejo Verde foi destruído e queimado por um grupo de homens armados, na semana passada.

"Variantes foram abertas no Fecho de Entre Morros com a presença de segurança armada para intimidar os trabalhadores e impedir o manejo do gado na área coletiva."

Operação policial em Correntina

Na segunda-feira (19), policiais militares e civis entraram no território da comunidade de Brejo Verde e Aparecida do Oeste e arrombaram casas, sem apresentar mandados de busca e apreensão, afirmam as entidades.