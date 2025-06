Defensoria questiona agência da ONU sobre relatos de racismo e assédio

"Os relatos recebidos indicam a existência de práticas abusivas de assédio moral e racismo sistemático cometidas, em tese, por funcionários da OIT, especificamente do Escritório do Brasil", afirma a DPU, no documento enviado à agência da ONU.

Três defensores públicos federais assinam o ofício: Diana Freitas de Andrade, coordenadora do Grupo de Trabalho Povos Indígenas; Yuri Michael Pereira Costa, coordenador do Grupo,de Trabalho Políticas Etnorraciais e Célio Alexandre John, coordenador do Grupo de Trabalho Comunidades Tradicionais,

Ainda de acordo com o documento, as práticas abusivas "seriam direcionadas a colaboradores externos negros, pessoas trans e pessoas de terreiro, que atuam junto aos diversos povos originários, comunidades tradicionais e periféricas beneficiados pelo Projeto "Àwúre", afirma a DPU, no documento.

"Consideramos fundamental que as medidas de investigação sejam conduzidas com rigor e celeridade, assegurando a coleta de evidências necessárias e a responsabilização dos possíveis envolvidos, em conformidade com a legislação vigente", afirmam os defensores públicos.

Procurados, os defensores públicos confirmaram que não receberam resposta da OIT e, por esta razão, não irão se pronunciar sobre o caso.

A assessoria da DPU afirma que o ofício foi enviado por e-mail ao MPT e à OIT.