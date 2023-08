Desde 1º de agosto, a Latam já havia retomado o voo. O trajeto passa antes por Lima, no Peru. "O voo é operado todos os dias a partir do aeroporto de Guarulhos [São Paulo] com conexão em Lima [Peru], em uma viagem com duração total de 11h10", afirmou a empresa.

Em 2016, as empresas que faziam a conexão São Paulo-Caracas interromperam os serviços por três motivos:

a dificuldade de repatriar o dinheiro obtido das vendas de passagens,

as sanções comerciais impostas por americanos contra o governo de Nicolas Maduro e

falta de rentabilidade.

No auge da crise venezuelana e diante do controle de câmbio, o país passou a acumular uma dívida com empresas aéreas internacionais que chegava a US$ 3 bilhões.

Quando a Gol suspendeu os voos, em fevereiro de 2016, a empresa brasileira pedia a repatriação de recursos no valor de R$ 351 milhões.

Uma das poucas formas de voar para a Venezuela passou a ser uma rota entre Manaus e a cidade mineradora de Puerto Ordaz, por meio da empresa Conviasa. Mas a companhia também deve ao Brasil — por conta da compra de aeronaves da Embraer.