Em 2019, no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, o acordo foi finalmente fechado. Mas, para que entrasse em vigor, todos os parlamentares precisariam ratificar. No caso europeu, a falta

de compromisso do ex-presidente com temas climáticos levou o processo a ser suspenso.

Com a vitória de Lula, a esperança era de que o acordo seria retomado e o brasileiro chegou a falar em fechar um acordo até meados de 2023. Mas as exigências ambientais feitas pelos europeus, em março, enterraram a perspectiva de um acerto rápido.

O Itamaraty, ao longo dos últimos meses, comandou uma resposta do Mercosul ao projeto europeu e, agora, a oferta está praticamente pronta. Segundo diplomatas, o lado brasileiro e o documento precisa apenas passar por uma revisão dos sócios sul-americanos para, então, chegar aos europeus.

Apesar de uma pressão forte de uma parcela do governo para que as cotas dadas pelos europeus para os produtos agrícolas nacionais fossem questionadas, a opção final foi por manter o pacote que tinha sido acordado em 2019.

Naquele momento, a UE ofereceu abrir seu mercado para carnes e açúcar brasileiro em uma quantidade limitada. Uma ala do governo Lula insistiu que as cotas eram insuficientes e que sequer fariam diferença, no médio prazo, na balança comercial do país.