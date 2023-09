Em Bruxelas, negociadores admitem que o projeto pode causar um impasse e arrastar as negociações.

Mas, para uma ala da diplomacia brasileira, a proposta pode ser usada como um elemento de barganha. O Brasil aceitaria retirar ou amenizar sua proposta se, do lado europeu, as exigências ambientais fossem reavaliadas.

Há, ainda, um grupo que desconfia que o acordo está fadado a não ocorrer e, que, nos próximos meses, parte do debate será o de avaliar quem ficará com a culpa pelo fracasso.

Mais de duas décadas de negociação

O acordo vem sendo negociado desde 1999, criando o que seria a maior área de livre comércio do mundo e estabelecendo uma aliança estratégica diante do risco de uma divisão no mundo entre um polo com base nos EUA e outro na China.

Em 2019, no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, o acordo foi finalmente fechado. Mas, para que entrasse em vigor, todos os parlamentares precisariam ratificar. No caso europeu, a falta de compromisso do ex-presidente com temas climáticos levou o processo a ser suspenso.