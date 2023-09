Temer ainda destacou seu papel nesse processo, apontando que seu governo teve "coragem e ousadia" de conduzir a reforma trabalhista. "Isso é mexer em vespeiro", disse. Segundo ele, porém, o diálogo teria permitido que o processo fosse conduzido "sem greves".

Mas não houve qualquer referência ao presidente que deixou o poder ao final de 2022. Seu discurso ocorreu no evento Lide, do ex-governador de São Paulo, João Doria. Temer destacava o processo de internacionalização do Brasil e suas reformas desde o final do regime militar.

Num dos momentos de sua fala, o ex-presidente lembrou que Doria sugeriu que ele "falasse bem" do Brasil diante da audiência internacional do evento. Mas emendou que falaria sobre as ações concretas no país para ancorar essa recomendação.

"Há uma democracia extraordinária no Brasil", constatou o ex-presidente que assumiu o governo depois do impeachment de Dilma Rousseff. Elogiando as instituições, Temer ainda insistiu: "nada pode abalá-las".

A declaração de Michel Temer ocorre um dia depois da decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli de anular todas as provas obtidas a partir de delações da Odebrecht e considerar a prisão do presidente Lula "um dos maiores erros judiciários da história do país".