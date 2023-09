Gilda e Michel,

Ao longo dos anos, uma de minhas apurações constantes tem sido a busca por documentos, informes secretos e arquivos diplomáticos referentes às ditaduras sul-americanas.

Isso acabou me levando a ser um dos pesquisadores da Comissão Nacional da Verdade, em 2014. E, ao ler sobre a resistência do ser humano, me introduziu ao significado mais profundo da palavra "coragem".