O Brasil foi um dos principais artífices da construção do Tribunal Penal Internacional e, em parte, o órgão apenas existe graças ao trabalho de diplomatas e governos como o brasileiro. Quem faz o constatação é Paulo Sérgio Pinheiro, atual chefe da Comissão de Inquérito da ONU sobre a Síria, Antes, o brasileiro atuou em alguns dos postos mais críticos da entidade, como relator para Mianmar. No Brasil, Pinheiro foi secretário de estado de Direitos Humanos no governo de Fernando Henrique Cardoso.

"Nós somos fundadores do TPI. Não assinaram os países com criminosos de guerra", disse Pinheiro, lembrando que o Brasil está ao lado de governos como o do Canadá, França, Itália, Reino Unido, Alemanha e Japão, num conjunto de 123 estados que ratificaram o Estatuto de Roma que cria o Tribunal. "A adesão não pertence ao governo FHC. O estado brasileiro é fundador do TPI", insistiu.

Nos últimos dias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva causou consternação entre diplomatas brasileiros e estrangeiros, ao questionar o TPI e sugerir que poderia haver alguma reavaliação da participação do Brasil na corte. Ele ainda disse que, se o presidente russo Vladimir Putin viajasse ao Brasil, não seria preso. Há um mandado de prisão emitido contra o chefe do Kremlin por parte do TPI. Como parte do órgão, o Brasil teria a obrigação de deter o acusado.