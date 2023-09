Depois de quatro anos no qual o Brasil foi identificado como um pária internacional e responsável pelo enfraquecimento das instituições internacionais, o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reflete um novo momento do papel que o país quer desempenhar no mundo. Mas também escancara a tentativa do Brasil de promover uma reforma no sistema internacional e se equilibrar num mundo em guerra.

No lugar de uma aliança inquestionável com americanos e com a extrema direita globalizada, de um questionamento da ciência, do negacionismo climático e de uma chuva de desinformação, o discurso do Brasil em 2023 sugere uma construção de uma nova ordem mais justa, menos desigual e capaz de criar instituições que permitam que emergentes possam fazer parte da tomada de decisão.

Mas, na esperança de ser um interlocutor capaz de dialogar com todos, Lula tentou um equilíbrio delicado num mundo em guerra. Criticou as guerras, mas evitou mencionar o nome de Vladimir Putin. Falou de paz e alertou para a "incapacidade coletiva" de negociar uma saída para a crise, mas não sinalizou seu apoio ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.