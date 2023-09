A ausência de uma referência ao país ocorreu horas antes do primeiro encontro bilateral e presencial entre Zelensky e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Nova York.

Kiev não é um dos membros permanentes do órgão. Mas defendeu que o Conselho seja de fato reformado para que reflita "as realidades atuais" do planeta. Criado em 1945, o órgão da ONU conta com apenas 15 membros, dos quais cinco são permanentes e têm o poder de veto.

Se o presidente Lula disse, em seu discurso de abertura da reunião anual da ONU, que a transformação do Conselho é uma necessidade, a lista do ucraniano não explicita o Brasil.

De fato, enquanto Lula falava, diplomatas brasileiros notaram como Zelensky resistiu em aplaudir o brasileiro.

Para o ucraniano, a União Africana deveria contar com um lugar permanente no Conselho, assim como os asiáticos também mereceriam mais representação. Segundo ele, Alemanha, Japão, Índia, os países do Pacífico e muçulmanos devem ser incorporados.

Ao falar da região latino-americana, o ucraniano não especificou qual país mereceria essa posição.