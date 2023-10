Mas, para uma parcela da sociedade civil no Brasil, o governo Lula precisa modificar a forma pela qual irá realizar consultas para que o país tenha uma posição negociadora.

A principal queixa do grupo é a participação do setor privado na definição de políticas públicas. Numa nota assinada por duas dezenas de instituições, o grupo quer que o Itamaraty realize uma reunião apenas com a sociedade civil para que propostas possam ser feitas, sem a presença da indústria.

A reivindicação é apoiada pela Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, Associação de Funcionárias e Funcionários da Fundação Oswaldo Cruz, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, Instituto EQÜIT, Internacional dos Serviços Públicos, Federação Nacional dos Farmacêuticos, Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas , Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Instituto Nacional de Estudos Socieconômicos - Inesc, sindicatos e pelas Universidades Aliadas por Medicamentos Essenciais.

De acordo com o grupo, o sistema de participação na formulação da política brasileira foi anunciado no dia 5 de setembro. Naquele momento, o Itamaraty explicou que a reunião com a sociedade civil teria o formato "FENSA" (Framework of engagement with non-State actors, em português Quadro de Colaboração com Agentes Não Estatais), referindo-se expressamente à participação do setor privado.

Os especialistas destacam que o modelo foi criado em 2016 para proteger a reputação da OMS, frequentemente acusada de sofrer influência indevida por parte de seus financiadores. O sistema classifica os atores não-estatais em 4 categorias: organizações não-governamentais (ONGs), setor privado, fundações filantrópicas e instituições acadêmicas.

O problema, para a sociedade civil, é que o modelo equipara as entidades do setor privado a outros atores não estatais, deixando de reconhecer que possuem natureza, interesses e formas de atuação diversas. O modelo, segundo elas, ainda "não regular adequadamente os conflitos de interesse nas atividades de colaboração da OMS com o setor privado, legitimando canais de influência indevida".