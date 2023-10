A MSF afirma que ambos os hospitais eram apoiados pela entidade. "Instalações de cuidadões de saúde não podem ser alvos", disse. "Pedimos a todas as partes que respeitem as infraestruturas de saúde, que precisam continuar sendo um santuário para as pessoas em busca de tratamento", afirmou.

O grupo ainda destaca que a nova etapa do conflito promete causar amplos problemas para ambas as sociedades. "A escala dessa nova rodada de hostilidades não deve ser subestimada", alertam.