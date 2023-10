O governo brasileiro acredita que a China terá um papel fundamental para permitir qualquer tipo de saída política para a crise no Oriente Médio, para reduzir a tensão entre Israel e o Hamas e para conseguir um eventual novo encontro no Conselho de Segurança da ONU.

No domingo, o Brasil convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Mas o encontro, de pouco mais de uma hora, terminou sem qualquer acordo sobre uma declaração final. O próprio perfil do encontro foi reduzido em sua classificação, passando de uma sessão oficial para apenas "consultas". Isso, no jargão diplomático, significa a existência de uma profunda divisão entre os 15 membros do Conselho, principalmente os cinco países com assentos permanentes.

O resultado da reunião foi considerado como "esperado" por interlocutores estrangeiros. Mas, ainda assim, frustrou as expectativas do país. O Brasil quer usar sua presidência do Conselho de Segurança, no mês de outubro, para elevar seu protagonismo internacional.