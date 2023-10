O Qatar, que mantém relações tanto com o Hamas como com o governo de Israel, vem conduzindo as conversas desde domingo, em total sigilo. Nos últimos anos, Doha vem tentando se posicionar como um negociador, fazendo pontes entre adversários políticos ou governos que, oficialmente, não mantêm relações diplomáticas.

Um dos êxitos do Qatar neste esforço foi promover a troca de prisioneiros entre americanos e iranianos, há poucos meses, além de sediar encontros sigilosos entre grupos islâmicos rivais. Também foi no Qatar que americanos e o Taleban mantiveram os primeiros contatos, em agosto deste ano, depois que o grupo voltou a tomar o poder no Afeganistão.

O governo norte-americano também tem sido consultado e, durante a reunião do domingo no Conselho de Segurança da ONU, o embaixador dos EUA, Robert Wood, deixou claro que recuperar os israelenses levados pelo Hamas era um dos "objetivos imediatos" das conversas diplomáticas.

Não há confirmações oficiais sobre quantos reféns foram feitos pelo Hamas no fim de semana. Mas um dos porta-vozes do grupo anunciou que quatro israelenses sob a custódia do grupo foram mortos por ataques de mísseis de Israel, assim como os palestinos que se ocupavam deles. Não há uma confirmação independente sobre essa informação.

Ao longo das últimas horas, diplomacias em diferentes partes do mundo têm se mobilizado para tentar influenciar os dois lados do conflito a promover uma desescalada. O temor é de que a nova crise saia do controle e que os ataques abram caminho para uma guerra regional.

Um dos cenários é de que, se uma ofensiva militar de Israel colocar o Hamas numa situação de ameaça existencial, grupos como o Hezbollah poderiam sair ao resgate dos palestinos, com o apoio do Irã.