Com o envolvimento direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo brasileiro convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU para buscar uma saída para a crise humanitária em Gaza e também sobre os reféns israelenses feitos pelo Hamas.

O encontro, costurado na noite de quarta-feira, ocorre nesta sexta-feira e recebeu o sinal verde das cinco potências permanentes do órgão: EUA, China, Rússia, França e Reino Unido.

O Brasil preside o Conselho neste mês de outubro e tem, como função, organizar a agenda do órgão, sempre em consultas com seus membros.