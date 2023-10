Lula também telefonou para o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi. O governo do Cairo, porém, emitiu um comunicado neste domingo insistindo que não abrirá mão de sua segurança nacional. O temor do governo de al-Sissi é que a abertura da fronteira signifique a entrada em seu território de milhares de palestinos, inclusive com a possibilidade de que o movimento reforce grupos islamistas contrários ao regime egípcio.

No total, 28 pessoas estão nesta situação. 22 são brasileiros e 14 são crianças. Além dos brasileiros, os governos dos EUA, Noruega, Filipinas Turquia, Ucrânia e de vários países europeus fizeram a mesma solicitação.

Para que a saída seja possível, o governo do Egito precisa abrir sua fronteira. Mas o deslocamento também precisa contar com a autorização do Itamaraty. A diplomacia brasileira colocou o resgate dessas pessoas como prioridade.