Assim como ocorreu na Síria, no Iraque, no Afeganistão e mais recentemente na Ucrânia, a ONU vê sua credibilidade desmoronar diante do fracasso em cumprir seu mandato. A culpa? Das potências e governos que, diariamente, optam por impedir que a entidade possa funcionar.

Certa vez, numa viagem pela África, o ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki Moon, me confessou que seus discursos eram "água com água". E que cada vez que ele tentava botar sal ou pimenta, uma mão vinha e dava um "tapa" em suas intenções.

Ao longo dos últimos 25 anos cobrindo política internacional, sempre ouvi que a diplomacia tem "outro tempo". Dessa vez e uma vez mais, ela chegou tarde demais para 5 mil pessoas, 1 milhão de deslocados e, talvez, para a esperança de paz na região.