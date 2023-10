Ele fornecerá uma linha de vida urgentemente necessária para algumas das centenas de milhares de civis, principalmente mulheres e crianças, que ficaram sem água, alimentos, remédios, combustível e outros itens essenciais. Mas esse é apenas um pequeno começo e está longe de ser suficiente.

"Mais de 1,6 milhão de pessoas em Gaza precisam urgentemente de ajuda humanitária", insistiram.

"Com tanta infraestrutura civil em Gaza danificada ou destruída em quase duas semanas de bombardeios constantes, incluindo abrigos, instalações de saúde, água, saneamento e sistemas elétricos, o tempo está se esgotando antes que as taxas de mortalidade possam disparar devido a surtos de doenças e à falta de capacidade de atendimento médico", alertaram as agências.

De acordo com elas, a capacidade de produção de água está em apenas 5% dos níveis normais. "Os suprimentos humanitários pré-posicionados já foram esgotados", disseram.

"Cerca de um terço da população da Palestina estava em situação de insegurança alimentar antes do conflito em Gaza. Hoje, os estoques das lojas estão quase esgotados e as padarias estão fechando, enquanto dezenas de milhares de pessoas estão desabrigadas e incapazes de cozinhar ou comprar alimentos com segurança", alertam.