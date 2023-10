Ao declarar sua vitória, o UDC afirmou que as urnas revelaram que a população está "farta" da atual política de asilo, de imigração e de energia.

Conhecida na parte francesa da Suíça como União Democrática do Centro - ou Partido do Povo Suíço do lado alemão - o grupo focou sua campanha em dois temas principais: a ameaça da imigração e a inflação gerada pela alta principalmente dos preços de energia.

De acordo com as projeções, o segundo lugar ficou com o Partido Socialista, que teria somado 17,4% dos pontos. Os grandes perdedores, porém, são os ecologistas. Com 9,2% dos votos, o Partido Verde perdeu 4 pontos percentuais em comparação à eleição de 2019.

Os suíços foram às urnas para escolher seu novo parlamento. Em disputa estavam 200 assentos na Câmara de Deputados e 44 no senado.

O UDC, durante a campanha, alertou para casos de estupro de menores por parte de refugiados. Usando um episódio de um crime, o partido insistiu que tal ato era a prova de que a imigração precisaria ser repensada.

"É inaceitável que o povo suíço tenha que pagar duas vezes pelas consequências da política de acolhimento da esquerda: primeiro, com bilhões de francos em impostos e, segundo, com a brutalidade diária dos requerentes de asilo", disse o partido.