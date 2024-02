Definição do que é estupro racha Europa, e impasse gera crise política

O tom de críticas também permeou o discurso de outros deputados. Para Evin Incir, da Suécia, era "lamentável" a existência de um grupo que tenha vetado a definição do estupro baseada no consentimento. Para a deputada francesa Nathalie Colin-Oesterle, a nova norma foi "reduzida a uma meia lei".

Numa carta enviada ainda no final do ano passado, a Anistia Internacional e mais de dez entidades alertaram que era "totalmente inaceitável que alguns estados-membros estejam teimosamente indiferentes à necessidade de combater o estupro em toda a UE".

"As definições baseadas no consentimento comprovadamente garantem maior proteção e acesso à Justiça para as mulheres e outras vítimas de estupro, incluindo o aumento das taxas de denúncia e de processos judiciais", disseram as organizações.