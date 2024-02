Integrante da Jovem Pan atuou em 'desinformação antidemocrática', diz PF

De acordo com a PF, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo, "economista e então integrante de programas de rádio e TV pela emissora Jovem Pan atuou nesse contexto de propagação de desinformação golpista e antidemocrática".

A decisão de Moraes cita que os suspeitos detidos hoje tiveram "participação ativa na organização de uma reunião no dia 28.11.2022, às 19 horas, na cidade de Brasília com a presença dos oficiais, com formação em forças especiais, assistentes dos generais supostamente aliados na execução do golpe".

Os diálogos encontrados no celular de Mauro Cid demonstram que (o investigado Bernardo Romão) Correa Neto intermediou o convite para reunião e selecionou apenas os militares formados no curso de Forças Especiais (Kids Pretos), o que demonstra planejamento minucioso para utilizar, contra o próprio Estado brasileiro, as técnicas militares para consumação do Golpe de Estado.

Trecho do documento do STF

Segundo o texto, no mesmo dia, às 20h02, Correa Neto envia a Mauro Cid uma minuta intitulada "Carta ao comandante do Exército de oficiais superiores da ativa do Exército brasileiro. "

Para o ministro Alexandre de Moraes, o documento "provavelmente discutido na referida reunião foi utilizado como instrumento de pressão ao então comandante do Exército, General Freire Gomes".

A suspeita, portanto, é de que o integrante da rádio havia sido contatado para disseminar informações de interesse desse grupo.