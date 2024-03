Países fecham fronteiras e número de mortes de migrantes bate recorde

Ugochi Daniels, diretor-geral adjunto da OIM, alerta que "esses números horríveis coletados pelo Missing Migrants Project também são um lembrete de que devemos nos comprometer novamente com uma ação maior que possa garantir uma migração segura para todos"

"Como as rotas de migração seguras e regulares continuam limitadas, centenas de milhares de pessoas tentam migrar todos os anos por rotas irregulares em condições inseguras. Um pouco mais da metade das mortes foi causada por afogamento, nove por cento por acidentes de veículos e sete por cento por violência", destaca o levantamento.

A travessia do Mediterrâneo continua sendo a rota mais mortal para migrantes já registrada, com pelo menos 3.129 mortes e desaparecimentos. Esse é o maior número de mortes registrado no Mediterrâneo desde 2017.

Regionalmente, um número sem precedentes de mortes de migrantes foi registrado na África (1.866) e na Ásia (2.138). Na África, a maioria dessas mortes ocorreu no Deserto do Saara e na rota marítima para as Ilhas Canárias. Na Ásia, centenas de mortes de refugiados afegãos e rohingyas que fugiam de seus países de origem foram registradas no ano passado.

O Missing Migrants Project é o único banco de dados de acesso aberto sobre mortes e desaparecimentos de migrantes. Até hoje, ele documentou mais de 63.000 casos em todo o mundo. "No entanto, estima-se que o número real seja muito maior devido aos desafios na coleta de dados, especialmente em locais remotos, como o Parque Nacional de Darien, no Panamá, e em rotas marítimas, onde a OIM registra regularmente relatos de naufrágios invisíveis em que os barcos desaparecem sem deixar vestígios", aponta a entidade.

O registro foi estabelecido em 2014 após dois naufrágios devastadores na costa de Lampedusa, na Itália.