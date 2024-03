Soldados de Israel intimidam médicos e ação humanitária em Gaza, diz ONU

A pausa tinha como objetivo permitir que os militares israelenses produzissem uma estrutura que protegesse adequadamente os funcionários, parceiros e contratados da ONU contra o risco de ataques, abusos ou detenções em postos de controle militares israelenses e em áreas sob controle israelense.

"No entanto, como houve pouco progresso, a ONU tentou enviar dois comboios de alimentos para o norte em 18 e 19 de fevereiro", disse. Mas a falta de lei e ordem - e a "postura agressiva dos militares israelenses em relação às multidões que se aproximavam" - exigiu a renovação da pausa.

Se no Norte de Gaza o acesso é considerado como escasso, a ONU admite que viu um aumento de missões coordenadas no Sul e em Wadi Gaza.

"Isso se deveu, em grande parte, ao aumento do número de solicitações de coordenação para as missões humanitárias no sul. Em fevereiro, das 200 missões planejadas para áreas ao sul de Wadi Gaza avaliadas como necessitando de coordenação, 105 foram facilitadas com sucesso, ilustrando um aumento significativo de 62% em relação ao número de missões planejadas facilitadas com sucesso em janeiro (65)", disse.

38% das missões negadas

No entanto, em fevereiro, 38% das missões humanitárias coordenadas ao sul de Gaza foram negadas ou impedidas por Israel, um aumento em comparação aos 32% registrados em janeiro. A taxa de adiamentos de missões permaneceu relativamente estável, com os 11% de fevereiro se aproximando dos 9% observados em janeiro.