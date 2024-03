Brasil propõe Conselho da ONU com 11 novos países; Rússia e China rejeitam

Neste ponto, foi o grupo de países africanos que protestou. Para o continente, o não uso do veto não seria correto, já que os demais membros permanentes continuariam a usar esse poder. O governo do Egito também deixou claro que é contra.

A Itália, falando em nome da Argentina, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Malta, México, Espanha e Turquia, também criticou o projeto brasileiro e do G4.

Para o Paquistão, que é contra a entrada da Índia, a proposta vai "no caminho errado". "Que democracia vota alguém para um cargo permanente?", diz.

O governo do México também questionou: "que garantia existe que um país vai representar de fato sua região?" Na avaliação deles, a expansão apenas "perpetua uma estrutura que gera paralisia".

Nos últimos meses, a incapacidade do Conselho de dar respostas para a guerra em Gaza ou Ucrânia abalou a credibilidade do órgão máximo do sistema internacional.

Em seus discursos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem alertado sobre o silêncio do Conselho de Segurança e o que ele representa para a crise internacional.